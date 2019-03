Europees strateeg van Emmanuel Macron: 'Marine Le Pen is niemand'

Vorige week richtte de Franse president Emmanuel Macron zich met zijn open brief in 28 kranten tot de burgers van Europa. Waar de Fransen ons ooit liberté, égalité en fraternité brachten, wil Macron nu voor de Europese Unie vrijheid, bescherming en vooruitgang. De man die het Europese project van Macrons La République En Marche (LREM) op de rails moet zetten, is Pieyre-Alexandre Anglade. Hij leidt de taskforce die de strategie van LREM voor de Europese verkiezingen op 26 mei dit jaar moet bepalen. Ondanks zijn jonge leeftijd (32 jaar) kent hij de Europese Unie door en door. 'We willen een alternatief aanreiken voor nationalisten, populisten en demagogen die het Europese project bedreigen.'

...