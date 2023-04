Zweden organiseert grootste militaire oefening in een kwarteeuw

In Zweden gaat maandag Aurora 2023 van start, de grootste militaire oefening die het land in een kwarteeuw heeft gezien. Volgens het ministerie van Defensie in Stockholm nemen meer dan 26.000 soldaten uit dertien verschillende landen deel.

Nog tot 11 mei bereiden landtroepen, luchtmachten en marines, waaronder veel NAVO-leden, zich voor op een “hypothetische aanval van een buitenlandse macht”. De oefening zal vooral plaatsvinden in het zuiden van het land en op het eiland Gotland, in de Baltische Zee. De laatste keer dat een training op deze schaal plaatsvond in de regio was in 1989.

Terwijl Zweden de massa militairen ontvangt, zet het land ook de puntjes op de i van het NAVO-lidmaatschap. Dat zou rond moeten zijn bij de top in Vilnius op 11 en 12 juli. Onder de deelnemers aan Aurora 2023 zijn dan ook heel wat NAVO-leden. Er komen troepen uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Noorwegen, Finland, Estland, Letland, Litouwen, Oekraïne, Oostenrijk, Duitsland, Polen en Frankrijk.