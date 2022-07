‘Zwarte Zaterdag’ op de weg: al 400 kilometer file in Frankrijk, wachttijden lopen op tot 5 uur

Op de Europese wegen nemen de files zaterdagochtend snel toe. Om 10.25 uur was er in Frankrijk al bijna 400 kilometer file. Wie in tot aan de Spaanse grens wil rijden richting Middellandse Zee verliest bijna 5 uur, blijkt uit een update van mobiliteitshub VAB. Ook aan de tunnels in Zwitserland en Oostenrijk moeten vakantiegangers geduld hebben.

Op de route Luxemburg – Lyon – Spaanse grens is er al 4 uur 50 minuten vertraging. Zo is het druk op de A31 tussen Luxemburg, Nancy en Beaune, de A6 tussen Beaune en Lyon, de A7 tussen Lyon en Orange en de A9 tussen Orange en de Spaanse grens.

Nog richting het zuiden is het druk op de route Lille – Parijs – Bordeaux – Spanje, met 3 uur 52 minuten vertraging. Het is aanschuiven op de A10 tussen Parijs en Bordeaux en de A630 tussen Bordeaux en de Spaanse grens. Aan de Mont Blanctunnel loopt de wachttijd op tot een uur.

Ook in Duitsland is het aanschuiven richting vakantiebestemmingen op de A3, A5, A7, A8, A9 en A99.

In Oostenrijk is het druk op de A10 tussen Salzburg en Villach (in de Tauerntunnel richting Slovenië/Kroatië) en op de A11 tussen Villach en de Karawankentunnel (richting Slovenië/Kroatië).

In Zwitserland is er al bijna twee uur file in de Gotthardtunnel tussen Bazel en Chiasso richting het zuiden en tussen Chiasso en Bazel richting het noorden.