Zeven doden en tientallen gewonden bij Russische raketaanval op noorden van Oekraïne 

De balans van het aantal slachtoffers na de Russische raketaanval op de stad Tsjernihiv, in het noorden van Oekraïne, loopt verder op. Volgens burgemeester Oleksandr Lomako zijn nu al zeven doden en 117 gewonden geteld. Dat zegt hij op Telegram.

In een eerder bericht sprak minister van Binnenlandse Zaken Igor Klimenko over vijf doden, maar dat cijfer is dus opgelopen.

Volgens het hoofd van het Oekraïense regiobestuur zou het centrum van de stad bestookt zijn met een ballistische raket. Hij riep inwoners op een veilig onderkomen te zoeken. Het is onduidelijk wat het doelwit was van de aanval, maar op beelden op sociale media, die onder meer door de Britse openbare omroep BBC verder verspreid worden, is te zien hoe een raket inslaat op een gebouw. Rusland heeft nog niet gereageerd, maar sprak tot nu altijd tegen burgerdoelen te bestoken.

President Volodimir Zelenski, die zaterdag op bezoek is in Zweden, maakte het nieuws van de aanval bekend in een bericht op X, het vroegere Twitter. Volgens hem kwam een raket neer op een plein waar ook een universiteit en een theater gevestigd zijn. “Rusland heeft een gewone zaterdag veranderd in een dag van pijn en verlies”, zei hij. De BBC schrijft dat het gebouw waar de raket neerkomt het theater van Tsjernihiv is.

Tsjernihiv bevindt zich op zowat 150 kilometer ten noorden van hoofdstad Kiev, in de buurt van de grens met Wit-Rusland. Russische troepen trokken bij de start van hun invasie van Oekraïne door het gebied, maar zijn later teruggedreven door de Oekraïense strijdkrachten. De strijd woedt inmiddels vooral in het oosten en zuiden van Oekraïne.