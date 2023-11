VVD stapt niet in regering, maar wil ‘kabinet van winnaars’ eventueel gedogen, Wilders: ’teleurstellend’

De Nederlandse liberalen van de VVD stappen, na het zetelverlies bij de verkiezingen van woensdag, niet in de volgende regering. Dat heeft partijleider Dilan Yesilgöz gezegd vlak voor aanvang van een bijeenkomst met Kamervoorzitter Vera Bergkamp om 10.30 uur.

De partij wil een ‘kabinet van winnaars’, bestaande uit de PVV van Geert Wilders en het NSC van Pieter Omtzigt eventueel wel gedogen.

‘De grote winnaars zijn de PVV en NSC’, zei Yesilgöz volgens de NOS. ‘Ons past na dertien jaar een andere rol. De kiezer heeft ook gezegd: VVD, sla een rondje over.’ Ook bij andere partijen hoort ze dat ze liever zonder de VVD een regering willen vormen. Yesilgöz wijst erop dat de partij tien Kamerzetels verloor bij de verkiezingen. ‘Dat is bijna een derde, en een signaal van de kiezer. Maar we gaan ook weer niet onze rug keren naar al de mensen die wel op ons gestemd hebben.’

Tijdens de formatie wil de VVD wel mee aan tafel zitten om ‘kaders’ mee te geven aan de toekomstige regeringspartijen. Ze ontkent dat zij met deze opstelling een rechtse formatie moeilijker zou maken. ‘Ik wil oprecht niks moeilijker maken, maar juist een constructief centrum-rechts kabinet vooruithelpen.’

Caroline Van der Plas van BoerBurgerBelangen zegt bij de NOS ‘een beetje verbijsterd’ te zijn over Yesilgöz’ aankondiging. ‘Dat je dat zo eventjes besluit voordat er met iedereen is gesproken vind ik een beetje voorbarig.’ Bij de bijeenkomst met Kamervoorzitter Bergkamp wordt een verkenner aangewezen.

Wilders ‘erg teleurgesteld’

PVV-leider Geert Wilders vindt het ‘erg teleurstellend’ dat de VVD niet wil deelnemen aan een nieuwe Nederlandse regering. ‘Volgens mij is dat niet wat de VVD-kiezer wil’, aldus Wilders. Volgens de PVV-leider zit de VVD-achterban ’te wachten op een centrumrechts kabinet’. VVD-leider Dilan Yeşilgöz gaf vrijdagochtend aan niet met haar partij in een kabinet te willen omdat de VVD bij de verkiezingen van woensdag te veel zetels heeft verloren.

‘Het wordt er hierdoor niet makkelijker op’, zegt Wilders nog aan de NOS. ‘De formatie kan nu misschien wel maanden gaan duren. Mevrouw Yesilgöz heeft het voor haar kiezers niet makkelijker gemaakt.’ Wilders ziet als ‘lichtpuntje’ dat Yeşilgöz wel aangeeft dat ze constructief wil gedogen. ‘Maar dan moet daar natuurlijk ook wel de mogelijkheid voor zijn’, vervolgt de PVV-leider.

NSC-leider PIeter Omtzigt noemt de weigering van de VVD om deel te nemen aan een kabinet ‘bijzonder’. Ook dat dit aan de pers werd meegedeeld vlak voordat de fractievoorzitters met elkaar in gesprek gingen, vindt hij opmerkelijk.

‘Het bemoeilijkt in elk geval het formatieproces’, zegt Omtzigt desgevraagd. Als een eerste stap in de regeringsvorming werd eerder op vrijdag PVV-senator Gom van Strien aangesteld tot verkenner. Het wordt zijn taak om duidelijk te maken of het plan van de VVD ‘reëel’ is, ‘of dat het alleen maar ketelmuziek is’.

De keuze voor een Eerste Kamerlid is wel opmerkelijk: die Kamer heeft recent een motie aangenomen dat de verkenner op afstand moet staan van de dagelijkse politiek. De partij van Geert Wilders heeft bij de verkiezingen woensdag een overtuigende overwinning geboekt. Op basis van de voorlopige uitslag kan hij rekenen op 37 zetels, een ruime verdubbeling.