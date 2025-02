VS stellen ontwerpresolutie voor aan Algemene Vergadering van VN, geen verwijzing naar territoriale integriteit van Oekraïne

De Verenigde Staten hebben woensdag aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) een ontwerpresolutie voorgesteld voor “een snel einde” aan de oorlog in Oekraïne. Over het respecteren van de territoriale integriteit van Oekraïne wordt daarin niet gesproken, melden diplomatieke bronnen.

De resolutie, die nauwelijks 65 woorden telt, “dringt aan op een snel einde van het conflict en roept op tot een duurzame vrede tussen Oekraïne en Rusland”. Die formulering gaat heel wat minder ver dan de eerdere teksten in de Algemene Vergadering van VN, die een steun voor Oekraïne uitspreken.

“Zo’n minimalistische tekst waarin de Russische agressie niet wordt veroordeeld en waarin niet expliciet wordt verwezen naar de territoriale integriteit van Oekraïne, lijkt op verraad aan Kiev”, reageert Richard Gowan van de vredesorganisatie International Crisis Group. De tekst “toont ook minachting voor de principes die de kern vormen van het internationaal recht”, klinkt het nog.

Vassili Nebenzia, de Russische ambassadeur bij de VN, noemt de Amerikaanse resolutie wel “een goed idee”. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio roept de VN-landen op de “eenvoudige” en “historische” resolutie goed te keuren.

Westerse diplomaten spreken achter gesloten deuren hun bezorgdheid uit. Volgens het Duitse nieuwsagentschap dpa zullen de ambassadeurs van de EU-landen in spoedzitting bijeenkomen.

De Algemene Vergadering van de VN komt maandag bijeen. Het is de eerste bijeenkomst van het VN-orgaan sinds Donald Trump opnieuw president is van de VS.

Het is maandag ook exact drie jaar geleden dat het Russische leger Oekraïne binnenviel. Ter gelegenheid hiervan hadden Oekraïne en de Europeanen al een ontwerpresolutie opgesteld waarin gevraagd wordt om de diplomatieke inspanningen voor het beëindigen van de oorlog te verdubbelen. De tekst herhaalt ook de eerdere eis van de Algemene Vergadering voor een onmiddellijke en onvoorwaardelijke terugtrekking van de Russische troepen uit Oekraïne.