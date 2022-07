Vrachtvliegtuig neergestort in Griekenland

In het noorden van Griekenland is zaterdagavond nabij Kavala een vrachtvliegtuig neergestort. Dat meldt het persagentschap Athens News en wordt bevestigd door de Griekse brandweer. Getuigen zagen hoe het vliegtuig brandde en hoorden ontploffingen, aldus het agentschap. De Griekse staatszender ERT meldt onder aanhaling van de Servische autoriteiten dat er zich acht mensen aan boord zouden hebben bevonden.

Het toestel van het type Antonov was opgestegen vanuit de Servische stad Nis en had als bestemming de Jordaanse hoofdstad Amman. De piloot zou toelating hebben gevraagd om in Kavala een noodlanding te maken, maar haalde het dus net niet. Het vliegtuig crashte uiteindelijk in de buurt van het dorp Paleochori in onbewoond gebied.

Volgens diverse mediaberichten zou het gaan om een Oekraïens vliegtuig dat wapenmateriaal voor Oekraïne aan boord had. Dat nieuws werd nog niet officieel door de autoriteiten bevestigd, maar een brandweerman ter plaatse verklaarde wel al aan ERT dat het toestel munitie aan boord had.

Aan de aanwezige journalisten is gevraagd om een mondmasker op te zetten wegens het risico op mogelijk giftige dampen. Kijklustigen kregen van de veiligheidsdiensten het bevel om het gebied te verlaten. Ooggetuigen hadden eerder ook al melding gemaakt van talrijke explosies vlak na het neerstorten van het vliegtuig.