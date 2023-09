Von der Leyen roept Europa op asieluitdaging gezamenlijk aan te pakken, De Moor houdt de boot af

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft Europa zondag opgeroepen om een deel van de migranten die aankomen in Italië op te vangen. Von der Leyen en Italiaanse premier Giorgia Meloni bezoeken zondag het eiland Lampedusa.

‘Illegale migratie is een Europese uitdaging die nood heeft aan een Europees antwoord, zei von der Leyen bij haar bezoek aan het eiland waar dagelijks bootjes uit Afrika aankomen. Ze riep de lidstaten op om een deel van die migranten op te vangen.

Ook zondag komen er migranten toe op het eiland. Die worden vervolgens naar het grotere eiland Sicilië en naar het vasteland gebracht. “-‘Er zijn deze ochtend ongeveer 1.500 personen in het aankomstcentrum, dat een capaciteit heeft van 400 personen’, is te horen bij het Rode Kruis, dat het centrum beheert. In de loop van de dag zullen velen onder hen worden overgebracht.

De grote schepen van ngo’s als Artsen Zonder Grenzen worden afgeleid naar grotere havens. Het zijn de bootjes van mensensmokkelaars die aankomen op Lampedusa, de afgelopen weken vaak uit Tunesië. Van maandag tot woensdag ging het om 8.500 personen, meer dan de bevolking van het eiland.

België kan momenteel niet positief antwoorden op het verzoek tot ad hoc (niet-verplichte) herhuisvesting van migranten die zijn aangekomen op Lampedusa. Dat zegt staatssecretaris voor Migratie en Asiel Nicole de Moor (CD&V), na de oproep tot solidariteit die zondag op het Italiaanse eiland werd gelanceerd door Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen en de Italiaanse premier Giorgia Meloni.

‘Wij hebben een gebrek aan opvangplaatsen en zetten alles op alles om opvangplaatsen te hebben voor iedereen die zich in België aanmeldt. Op ad hoc relocaties kunnen wij als land momenteel geen positief antwoord geven’, laat het kabinet van de staatssecretaris weten in een reactie.

De Moor wijst erop dat België als land al heel lang pleit voor een eerlijke spreiding van migranten en zich enkel kan engageren voor de vaste relocatieafspraken in de EU. ‘Daar doen wij ons deel als land volgens de afspraken. De huidige moeilijke situatie, zowel in België als in Italië, toont de dringende noodzaak aan om Europees tot een nieuw systeem te komen met het Migratiepact.’