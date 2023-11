Von der Leyen in Kiev voor gesprekken over uitbreiding EU

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen is zaterdag in de Oekraïense hoofdstad Kiev aangekomen. Ze zal er met president Volodymyr Zelensky praten over de stappen die het land heeft gezet richting EU-lidmaatschap.

Von der Leyen zal woensdag in Brussel een rapport voorstellen over de voortgang van de hervormingen in Oekraïne. Op basis daarvan zouden de staatshoofden en regeringsleiders van de EU-landen in december beslissen of er toetredingsonderhandelingen met de regering in Kiev opgestart kunnen worden. De presentatie van dat rapport vormt de aanleiding voor deze reis, die om veiligheidsredenen niet vooraf was aangekondigd.

Eventuele nieuwe sancties

Er zal ook gepraat worden over financiële en militaire steun voor Oekraïne en over eventuele nieuwe sancties tegen Rusland. Het is al de zesde keer sinds de Russische invasie dat von der Leyen Oekraïne bezoekt. De commissievoorzitter verklaarde zaterdag aan de meegereisde journalisten dat ze met het huidige bezoek ook wil aantonen dat ‘we stevig aan de zijde staan’ van Oekraïne.

Oekraïne is sinds de zomer van 2022 officieel kandidaat voor het EU-lidmaatschap. De 27 EU-lidstaten moeten het wel nog unaniem eens worden over het opstarten van de onderhandelingen. Oekraïne moet daarvoor aan een reeks voorwaarden voldoen. Zo moeten er bijkomende stappen worden gezet om de werking van de rechtsstaat te verbeteren, de strijd tegen corruptie en witwassen op te voeren, de invloed van oligarchen te beperken en de mediavrijheid te garanderen. Ook moeten minderheden in Oekraïne beter beschermd worden.