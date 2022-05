Verenigd Koninkrijk en Zweden ondertekenen wederzijds defensieakkoord

De Britse premier Boris Johnson heeft een historisch akkoord ondertekend met Zweden om de militaire banden te versterken. Later op de dag ondertekent hij een soortgelijk akkoord met Finland. De premier zei dat Londen beide landen zal steunen zouden ze aangevallen worden.

Johnson kwam in Stockholm aan en reisde naar Harpsund, waar zijn Zweedse ambtsgenoot Magdalena Andersson een residentie heeft. Daar deed hij de belofte dat het Verenigd Koninkrijk Zweden te hulp zal schieten in het geval van een crisis.

‘Als Zweden wordt aangevallen en zich tot ons keert voor steun, zullen we die bieden’, aldus de Britse premier tijdens een gezamenlijke persconferentie met Andersson. ‘Als een van de twee landen een ramp of aanval moet ondergaan, zullen het Verenigd Koninkrijk en Zweden elkaar bijstand bieden op verschillende manieren (…) ook militaire middelen’, aldus de Zweedse premier.

Later op de dag trekt Johnson naar Finland, waar hij naar verwachting een soortgelijk akkoord formaliseert met de Finse president Sauli Niinisto. ‘We zijn standvastig en ondubbelzinnig in onze steun voor zowel Zweden als Finland. De ondertekening van deze veiligheidsverklaringen is een symbool van de blijvende verzekering tussen onze landen’, aldus Johnson in een verklaring, die is uitgegeven voor de persconferentie in Zweden.

Volgens die verklaring gaat het om een engagement op de lange termijn, om de ‘militaire banden en de globale stabiliteit te versterken’, net als de defensie van Europa voor de komende generaties. Finland en Zweden overwegen momenteel zich kandidaat te stellen voor de NAVO, vanwege de Russische inval in Oekraïne.