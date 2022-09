Van der Straeten vraagt Europese Commissie met spoed om prijsplafond op gas

Samen met veertien andere Europese lidstaten wil België van de Europese Commissie snel een voorstel voor een Europees prijsplafond op gas. Dat blijkt uit een brief die Knack kon inkijken.

‘De energiecrisis die vorig najaar begon, is mettertijd verergerd en veroorzaakt nu een onhoudbare inflatiedruk die onze huishoudens en onze bedrijven hard treft’, schrijven energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) met veertien collega’s in een open brief die dinsdagavond aan Eurocommissaris voor Energie Kadri Simson werd bezorgd.

‘Het prijsplafond dat door een steeds groter aantal lidstaten wordt gevraagd, is de enige maatregel die elke lidstaat zal helpen de inflatiedruk te verminderen, de verwachtingen te beheren en een kader te bieden in geval van mogelijke verstoringen van de voorziening, en de extra winsten in de sector te beperken’, klinkt het.

België is samen met Italië en Griekenland initiatiefnemer, luidt het in regeringskringen. Onder de medeondertekenaars ook Spanje, Italië, Polen en Frankrijk. Duitsland en Nederland hebben het schrijven niet ondertekend. Naast de vijftien ondertekenaars zouden Estland, Zweden, Cyprus en Luxemburg hun principiële steun toezeggen, maar wegens interne overwegingen hun handtekening niet gezet hebben.

Vrijdag verzamelen de Europese minister van Energie opnieuw voor een spoedvergadering in Brussel. Op de Europese top van staatshoofden en regeringsleiders op 6 oktober zal de kwestie naar alle waarschijnlijkheid ook aan bod komen.