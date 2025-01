Oostenrijk: extreemrechts en conservatieven bereiken begrotingsakkoord

In Oostenrijk hebben de uiterst rechtse FPÖ en de conservatieve ÖVP in het kader van hun coalitiebesprekingen maatregelen afgesproken om het begrotingstekort in te dijken. Zo hopen de twee partijen in extremis te vermijden dat Oostenrijk op het Europese strafbankje zou belanden.

‘We hebben een cruciale beslissing genomen en een gemeenschappelijke wegenkaart ontwikkeld om een Europese buitensporigtekortprocedure tegen Oostenrijk af te wenden’, zo verklaarde FPÖ-leider Herbert Kickl maandag op een persconferentie met zijn ÖVP-collega Christian Stocker.

Volgens Kickl en Stocker is er een deal over een saneringsprogramma van 6,3 miljard euro ‘zonder toevlucht te nemen tot nieuwe belastingen, niet op erfenissen, niet op giften, niet op het vermogen’. De toekomstige coalitie wil vooral fors snoeien in ‘excessieve subsidies’ en ‘het ministeriële apparaat’.

Het besparingspakket moet Oostenrijk in staat stellen om het begrotingstekort dit jaar opnieuw onder de drempel van 3 procent te brengen. Het land kampt met economische moeilijkheden en zag het tekort vorig jaar aanzwellen tot 3,7 procent van het bruto binnenlands product, ruim boven de Europese norm van 3 procent.

Vanwege de coalitiebesprekingen had de Europese Commissie Oostenrijk tijd gegeven tot de vergadering van de Europese ministers van Financiën van 21 januari om met budgettaire maatregelen op de proppen komen en zo de start van een buitensporigtekortprocedure te vermijden.

De FPÖ en de ÖVP onderhandelen pas sinds vorige week over de vorming van een nieuwe regering. Dat er zo snel een begrotingsakkoord uit de bus valt, was volgens Stocker mogelijk door het voorbereidende werk dat was geleverd tijdens de eerdere regeringsonderhandelingen tussen zijn ÖVP, de sociaaldemocratische SPÖ en het liberale NEOS. Die onderhandelingen, bedoeld om de FPÖ van de macht te houden, mislukten.

Dat dwong president Alexander van der Bellen vorige week om Kickl met de vorming van een regering te belasten. Zijn FPÖ had de parlementsverkiezingen van september gewonnen. Met het begrotingsakkoord is een belangrijke stap naar een nieuwe regering gezet, maar op economisch vlak liggen de standpunten van de FPÖ en de ÖVP niet zo ver uiteen. Nu komt een tweede, mogelijk meer delicate fase, met onderhandelingen over het buitenlands beleid en de rechtsstaat.