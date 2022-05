Twee linkse partijen vormen alliantie in Frankrijk

La France Insoumise en Europe-Ecologie-Les Verts (EELV), twee linkse partijen in Frankrijk, zullen bij de parlementsverkiezingen in juni een front vormen. Dat melden ze in een persbericht.

Met twee andere partijen, de Parti Socialiste (PS) en de communistische partij PCF, gaan de onderhandelingen voort. Onderhandelingen over een linkse frontvorming voor de parlementsverkiezingen liepen tot nu toe schijnbaar moeizaam. De groene partij EELV heeft het akkoord dat de voorbije twee weken werd onderhandeld, al intern goedgekeurd. De twee partijen vonden overeenstemming over een aantal strijdpunten, waaronder een verlaging van de pensioenleeftijd naar 60 jaar en prijsblokkeringen voor essentiële producten. De partijen gaan naar de kiezer onder de vlag “Nouvelle Union populaire écologique et sociale”.

La France Insoumise is de partij van de extreemlinkse presidentskandidaat Jean-Luc Mélenchon. Vorige maand moest in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen nipt de duimen leggen voor de extreemrechtse Marine Le Pen. Mélenchon veroverde 21,95 procent van de stemmen, terwijl Le Pen 23,15 procent haalde. De zittende president Emmanuel Macron haalde het met 27,84 procent en won in de tweede ronde duidelijk van Le Pen.