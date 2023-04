Het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella mag de gevangenis verlaten, maar wordt wel onder elektronisch toezicht geplaatst.

Dat heeft de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling dinsdag beslist. Tarabella was op 11 februari onder aanhoudingsbevel geplaatst in het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement, maar heeft steevast zijn onschuld staande gehouden.

Lees hier het hele dossier.