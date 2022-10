SPD hoopt op opsteker bij deelstaatverkiezingen in Nedersaksen

Een jaar na hun overwinning bij de parlementsverkiezingen staan de Duitse sociaaldemocraten (SPD) weer met de voeten op de grond. In peilingen is de partij van bondskanselier Olaf Scholz opnieuw onder de grens van de 20 procent gezakt, waarmee ze pas de derde grootste partij is, na de christendemocraten (CDU/CSU) en de Groenen. De SPD hoopt dat de deelstaatverkiezingen van vandaag/zondag in Nedersaksen het blazoen kunnen oppoetsen.

Dat het in tijden van crisis moeilijk besturen is, mag nu ook Olaf Scholz ondervinden. De bondskanselier heeft de voorbije maanden niet echt een vlekkeloos parcours gereden, onder meer door een gebrek aan transparante communicatie. En hij weet niet alleen steeds minder Duitsers te overtuigen, ook op het Europese toneel zorgt zijn eigengereide optreden in de energiecrisis voor tandengeknars bij zijn collega-regeringsleiders.

In Nedersaksen kan Scholz gelukkig rekenen op zijn partijgenoot Stephan Weil, die voor een derde termijn als minister-president gaat in de naar oppervlakte tweede grootste deelstaat van Duitsland. De 63-jarige Weil kan profiteren van de zogenaamde ‘ambtsbonus’: hij zit al sinds 2013 aan de knoppen, en werpt zich in deze tijden van energiecrisis, hoge inflatie en economische onzekerheid op als de ervaren crisismanager.

Weil is geen tafelspringer. Hij is vriendelijk en rustig, en probeert zoveel mogelijk naar consensus te zoeken. De SPD komt in Nedersaksen volgens de laatste peilingen uit op iets meer dan 30 procent van de stemmen, op de voet gevolgd door de CDU met 28 procent. De twee partijen zitten sinds 2017 in een zogenaamde “grote coalitie” (‘GroKo’), maar als het Weil afhangt, gaat hij bij een nieuwe ambtstermijn in zee met de Groenen, die ideologisch dichter bij de SPD staan. Rood en groen zouden nipt aan een meerderheid geraken.

De christendemocraten schuiven als grootste uitdager voor Weil Bernd Althussmann (55) naar voren, tot nu minister van Economie in de deelstaatregering. De CDU hoopt dat de slabakkende populariteitscijfers van de zogenaamde “verkeerslichtcoalitie” (‘Ampelkoalition’) op nationaal niveau haar in de kaart spelen. De partij trekt zich ook op aan de successen eerder dit jaar in Sleeswijk-Holstein en Noordrijn-Westfalen, waar de CDU haar minister-presidentschappen kon verdedigen en nu in beide deelstaten een coalitie vormt met de Groenen.

Een overwinning in Nedersaksen zou CDU-voorzitter Friedrich Merz sterken in zijn inspanningen om de christendemocraten weer op de kaart te zetten. Spannend uitkijken naar vandaag/zondag doet ook de liberale FDP. De partij van minister van Financiën Christian Lindner heeft op nationaal niveau sinds de parlementsverkiezingen van september 2021 duidelijk van haar pluimen gelaten, en zoals de kaarten er nu voor liggen, zal de partij in Nedersaksen moeten vechten om in het deelstaatparlement te blijven. Geraakt de FDP niet aan 5 procent van de stemmen, dan vliegt ze uit dat parlement. Hete hangijzers zijn er in Nedersaksen g