Spanje en Marokko gaan migranten ‘ontraden’ Middellandse Zee over te steken

Spanje en Marokko slaan de handen in elkaar om migranten te ontraden de Middellandse Zee over te steken naar Europa. Het terugsturen van illegale migranten geldt als het sluitstuk van het akkoord.

De bevoegde diensten ontmoetten elkaar zaterdag in de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Naast de verplichte terugkeer van illegale migranten zijn Spanje en Marokko ook overeengekomen dat ze opnieuw samen gaan patrouilleren voor hun kustlijnen. Die patrouilles waren tijdens de coronapandemie stopgezet.

Het nieuwe Spaans-Marokkaanse samenwerkingsakkoord werd pas mogelijk toen Spanje toegevingen deed in een conflict dat al decennia aansleepte. Madrid steunt nu het plan van Rabat om van de Westelijke Sahara, een voormalige Spaanse kolonie, een autonome provincie te maken onder Marokkaans bestuur.

De voorbije twaalf maanden kwamen volgens het VN-vluchtelingenagentschap (UNHCR) meer dan 10.000 mensen zonder papieren in Spanje aan. De meesten van hen kwamen uit noordelijk en westelijk Afrika en kwamen via de Canarische Eilanden Spanje en dus Europa binnen. 3.708 anderen gebruikten de westelijke Middellandse Zeeroute of kwamen via de Afrikaanse exclaves Ceuta en Melilla op Spaans grondgebied aan.

Ontrading is ‘een belangrijk element om mensen te ontmoedigen’, zegt de Spaanse staatssecretaris voor Veiligheid Rafael Perez.

Dat Marokko de migranten die naar Spanje wilden het afgelopen jaar geen strobreed in de weg legde, werd vaak gezien als een manier om Spanje over de Westelijke Sahara onder druk te zetten.