Servische militanten zetten barricades op in Kosovo

In het noorden van Kosovo, waar voornamelijk Serviërs wonen, is het zondag erg onrustig. Servische militanten hebben barricaden opgezet en onbekenden losten ook schoten in de richting van de Kosovaarse politie. Twee grensovergangen zijn afgesloten.

Bij de schoten raakte niemand gewond, meldt de politie in de Kosovaarse hoofdstad Pristina zondagavond.

De spanningen komen er nu de Kosovaarse autoriteiten vanaf middernacht aan de grensovergangen geen Servische identiteitsdocumenten meer erkennen. Serviërs die Kosovo bezoeken moeten hun identiteitsdocumenten en nummerplaat ruilen voor een Kosovaars exemplaar.

Volgens Kosovo gaat het om een maatregel die gebaseerd is op het principe van wederkerigheid. Kosovaarse burgers moeten al langer een tijdelijk document laten opstellen wanneer ze de grens met Servië oversteken, omdat de Servische autoriteiten geen Kosovaarse papieren erkennen.

Militante Serviërs zetten zondag in het noorden van Kosovo barricades op op de toegangswegen naar twee grensovergangen met Servië. Uiteindelijk heeft de politie de overgangen bij Jarinje en Bernjak zelf gesloten. In verschillende steden waaronder Mitrovica waren sirenes te horen, zo berichten lokale media. Boze demonstranten hebben volgens de politie ook Albanese voorbijgangers aangevallen.

KFOR ‘is bereid tussen te komen’



Kosovo vocht zich in 1998 en 1999 in een bloedige burgeroorlog los van Servië en werd in 2008 onafhankelijk. Maar Servië heeft die onafhankelijkheid nooit erkend: het beschouwt Kosovo, vandaag bijna uitsluitend bewoond door Albanezen, nog steeds als de bakermat van de Servische natie en van de Servisch-orthodoxe kerk. De spanningen tussen de buurlanden loopt regelmatig op. In de regio is daarom een NAVO-vredesmissie -KFOR- actief.

KFOR (Kosovo Force Pristina-Kosovo) zegt zondag in een persbericht dat verspreid werd via Twitter bereid te zijn tussen te komen indien nodig. ‘De algemene situatie is de noordelijke gemeenten van Kosovo is gespannen, de door de NAVO geleide KFOR-missie monitort de situatie van dichtbij en is bereid om tussen te komen indien de stabiliteit in het gedrang komt’, klinkt het. ‘KFOR zal alle nodige maatregelen nemen om te allen tijde een veilige omgeving te behouden in Kosovo, in de lijn met zijn VN-mandaat.’