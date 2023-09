Roemeens buitenlandminister: ‘Russische aanvallen aan onze grens zijn oorlogsmisdaad’

Rusland neemt enorme risico’s met zijn herhaalde aanvallen op Oekraïense graantransporten, waarschuwt Luminita Odobescu, Roemeens minister van Buitenlandse Zaken.

Odobescu deed de uitspraken tijdens het bezoek van Belgisch minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR). Beide ministers bezochten donderdagnamiddag de Belgische militairen die gelegerd zijn op de militaire basis in Cincu, in het centrum van Roemenië.

‘De Russische aanvallen aan de oorlogsgrens zijn een oorlogsmisdaad’, benadrukte Odobescu. ‘Het zijn aanvallen op burgerlijke infrastructuur, op voedselvoorraden. Ze hebben een duidelijk doel: graantransport vanuit Oekraïne onmogelijk maken. De aanvallen hebben geen enkel militair doel.’

Sinds het einde van de zogenaamde graandeal, het ondertussen verstreken akkoord tussen Rusland en Oekraïne dat de veiligheid van graantransport op de Zwarte Zee garandeerde, probeert Rusland het vervoer van Oekraïens graan te dwarsbomen. Afgelopen zondag werden daarbij onder andere Reni en Izmaïl aangevallen, twee Oekraïense steden vlak aan de grens met Roemenië. ‘Rusland valt systematisch de schepen en de opslagfaciliteiten aan die Oekraïne nodig heeft voor zijn graantransport. Ze willen niet dat Oekraïne zijn graan nog op de markt brengt. Vorige maand hebben ze graan vernietigd dat bestemd was voor Roemenië en Egypte. Het is diep cynisch.’

Toen afgelopen maandag brokstukken van een Russische drone op Roemeens grondgebied neerstortten, was het vooral Oekraïne dat de zaak onder de aandacht probeerde te plaatsen. Aan Roemeense kant werd eerder afwachtend gereageerd: pas op woensdag bevestigde president Klaus Iohannis dat de drone op Roemeens grondgebied was gevallen. Sinds het begin van de Russisch invasie heeft NAVO zijn aanwezigheid in Roemenië grondig opgedreven. Naast een groep Belgische militairen zijn er onder andere Franse, Portugese en Noord-Macedonische troepen in Roemenië. Het is een van de manieren waarop NAVO zijn oostelijke flank versterkt.

Ook nu benadrukt Odobescu dat ze niet op de zaken vooruit wil lopen. Het Roemeense ministerie van Defensie onderzoekt nog wat er exact is gebeurd. Hoewel Roemenië niet meegesleurd wil worden in het conflict, vindt Odobescu het belangrijk de hakken in het zand te zetten. ‘Rusland neemt een enorm risico’, aldus Odobscu. ‘Ze vallen doelwitten aan op nauwelijks enkele honderden meters van onze grens. Het is enorm gevaarlijk.’

Odobescu dankte Lahbib voor de Belgische aanwezigheid. Hoewel het Belgische contingent net geen 300 militairen telt, is alle hulp welkom. ‘Het toont aan dat we er niet alleen voor staan.’