Rellen in Parijs na dood van drie Koerden

In Parijs heeft de politie vrijdag traangas ingezet om manifestanten uiteen te drijven nabij het Koerdisch cultureel centrum waar eerder op de dag drie personen doodgeschoten werden.

Dat heeft persbureau AFP ter plaatse vastgesteld.

De gemoederen raakten verhit toen de menigte slaags raakte met de ordetroepen die de plaats van de misdaad beschermden.

De rellen braken uit even na het persmoment van minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin. Hij was ter plaatse gekomen om een laatste stand van zaken te geven. De manifestanten wierpen allerlei projectielen richting de ordetroepen, waarop de agenten antwoordden met traangasgranaten. Er is ook sprake van in brand gestoken vuilbakken en opgeworpen barricades. De ruiten van verschillende geparkeerde wagens en politievoertuigen zijn gesneuveld toen met kasseien en straatstenen gesmeten werd. Aan de rue du Faubourg Saint-Denis en Boulevard de Strasbourg zijn verschillende vuurtjes aangestoken op de weg. De aanwezigen scandeerden onder meer ‘PKK’ en ‘martelaren sterven niet’.

Gérald Darmanin, de Franse minister van Binnenlandse Zaken, op archiefbeeld. © belga

‘Actie tegen buitenlanders’

De schutter van de schietpartij ‘had het duidelijk gemunt op buitenlanders’, verklaarde minister Darmanin voor de ongeregeldheden begonnen.

‘Het is niet zeker of de dader die deze personen wilde vermoorden … het specifiek gemunt had op Koerden’, zei hij ook.

Vanuit de Koerdische gemeenschap weerklonken al geruchten over een ‘politieke’ aanval door Turkije.

De schutter stond bij de inlichtingendiensten en andere instanties niet gekend voor radicalisering. Daarom bleef Darmanin ook voorzichtig over mogelijke politieke motieven: hij kon niet kwijt of de man gekend is voor feiten in extreemrechtse context. Parlementsleden van de linkerzijde en burgemeester Anne Hildago (PS) schreven de aanval al toe aan extreemrechts.

De Fransman van 69 jaar handelde volgens de minister duidelijk alleen. Hij was lid van een schietclub en had verschillende wapens geregistreerd. Darmanin kreeg nog de vraag of de slachtoffers lid zouden zijn van de Koerdische afscheidingsbeweging PKK, een terroristische organisatie volgens de EU. Volgens de minister zijn er naar zijn weten geen personen onder de slachtoffers die gesignaleerd en gekend waren bij de Franse diensten.

Eerdere incidenten

Eerder vernam persbureau AFP van twee politiebronnen dat de verdachte een gepensioneerde treinbestuurder van 69 jaar met de Franse nationaliteit is. Hij was volgens die bronnen gekend voor twee eerdere pogingen doodslag. Procureur Laure Beccuau bevestigde later dat hij bekendstaat bij het gerecht voor twee ‘antecedenten’. Het gaat volgens de magistrate om een zaak rond feiten in Seine-Saint-Denis waarvoor hij recentelijk in eerste aanleg veroordeeld zou zijn, maar waar het parket nog beroep zou aangetekend hebben. De tweede zaak zou betrekking hebben op feiten in het Parijse stadsdeel Bercy. ‘Er waren mensen bij betrokken die in een tent verbleven. De verdachte zou de tenten aangevallen hebben’, aldus de procureur. Volgens procureur werd de verdachte alleszins onlangs vrijgelaten. Volgens Franse media verliet hij op 12 december de gevangenis.