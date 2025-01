Qatargate: drie nieuwe personen in staat van beschuldiging gesteld

Onderzoeksrechter Aurélie Dejaiffe heeft drie nieuwe personen in staat van beschuldiging gesteld binnen het Qatargate-dossier, rond vermoedelijke feiten van corruptie en inmenging in het Europees Parlement.

Dat meldt Le Soir woensdag.

Het gaat om een voormalige politieke adviseur, een adviseur en een voormalige parlementaire medewerker van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D).

De drie worden ervan verdacht geschenken of andere voordelen te hebben ontvangen via het door Qatar gesteunde criminele netwerk van voormalig Italiaans Europarlementslid Antonio Panzeri om invloed uit te oefenen op beslissingen en resoluties van het Europees Parlement.

Zo zou Qatar een voetbaltripje van E., een van de beschuldigden, hebben betaald. Op 9 december 2022 waren E. en zijn partner aanwezig bij de kwartfinale tussen Argentinië en Nederland op het wereldkampioenschap voetbal.

C., een politiek adviseur van de S&D-fractie, werd ook aangeklaagd. Volgens Francesco Giorgi, de voormalige rechterhand van Panzeri, ontving C. ‘eind 2019’ van hen tussen de 10.000 en 20.000 euro met ‘geld uit Qatar‘.

De derde verdachte, G., was parlementair assistent van Panzeri en het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella. In 2017 of 2018 verbleef hij samen met Panzeri, Giorgi en diens partner en vicevoorzitter van het Europees Parlement Eva Kaili in het prestigieuze La Mamounia-hotel in Marrakesh. Het verblijf werd geregeld door Abderrahim Atmoun, die wordt verdacht een van de spilfiguren te zijn binnen het corruptiedossier.