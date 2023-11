PVV draagt oud-minister Plasterk (PvdA) voor als nieuwe verkenner

Ronald Plasterk, voormalig Nederlands minister namens de PvdA, wordt door de PVV voorgedragen als nieuwe verkenner. Ingewijden bevestigen dat na een bericht van RTL Nieuws. Plasterk volgt Gom van Strien op, die maandag zijn werkzaamheden neerlegde na berichten over fraudebeschuldigingen aan zijn adres.

Naar verwachting zal de PVV Plasterk dinsdag voordragen. Die ochtend staat ook een overleg gepland van de beoogde fractievoorzitters met Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Later dinsdag overhandigt Bergkamp Plasterk zijn opdracht.

Plasterk (66) was tussen 2007 en 2010 minister van Onderwijs. In de tweede regering-Rutte was hij eveneens minister, toen van Binnenlandse Zaken. Het is opmerkelijk dat de PVV een PvdA-coryfee voordraagt, maar Plasterk maakte zich de afgelopen tijd zeer populair bij veel rechtse politici en opiniemakers.

In zijn Telegraafcolumn verzet de voormalige bewindsman zich tegen veel linkse thema’s. Hij is kritisch op het klimaat- en natuurbeleid en de excuses voor het slavernijverleden. Hij heeft ook specifiek de aanval geopend op politieke partijen, waaronder D66. Bovendien is Plasterk uitgesproken tegenstander van de verdere samenwerking tussen GroenLinks en PvdA.

Hoewel de verkiezingen nog geen week geleden zijn gehouden, is Plasterk al de tweede verkenner. Gom van Strien kwam nooit aan zijn werkzaamheden toe. De PVV-senator zou maandag beginnen aan gesprekken met de beoogde fractievoorzitters van de grootste partijen.

Afgelopen weekeinde berichtte NRC echter over een aangifte van fraude tegen Van Strien. Daarna legde hij, in overleg met PVV-leider Wilders, zijn taken neer. Wilders zei dat er bij de aanstelling van Van Strien zaken niet goed zijn gegaan. De naam van Plasterk noemde hij maandag nog niet, maar Wilders zei wel dat de nieuwe verkenner meer afstand zou hebben van de politiek dan het Eerste Kamerlid uit zijn eigen partij.