Puigdemont niet langer leider van Catalaans-separatistische partij JuntsxCat

De Catalaanse separatistische leider Carles Puigdemont staat niet langer aan het hoofd van de partij JuntsxCat (Junts per Catalunya; Samen voor Catalonië). Hij heeft zaterdag tijdens een partijcongres de fakkel doorgegeven.

‘Dit is mijn laatste (congres) als partijvoorzitter’, verklaarde de 59-jarige Puigdemont tijdens het congres in Argèles-sur-Mer, een Franse kustplaats dicht bij de Spaanse grens.

Puigdemont had een maand geleden al aangekondigd dat hij geen kandidaat meer zou zijn voor het partijvoorzitterschap. ‘De partij heeft een meer betrokken voorzitter nodig’ die ‘volledig deelneemt aan de politieke beslissingen die moeten worden genomen’, klonk het toen.

Puigdemont stond aan het hoofd van de Catalaanse regering die in oktober 2017 een onafhankelijkheidsreferendum organiseerde, dat door Madrid als illegaal werd beschouwd. Hij vluchtte daarna naar België om aan vervolging door het Spaanse gerecht te ontsnappen.

De partij zal voortaan geleid worden door een duo. Jordi Turull wordt de secretaris-generaal van JuntsxCat. Turull was een van de separatistische kopstukken die in 2019 tot een gevangenisstraf veroordeeld werd voor zijn in aandeel in het referendum, maar die in juni vorig jaar gratie kreeg van de Spaanse regering. Hij zal een tandem vormen met de nieuwe partijvoorzitter Laura Borràs, die ook voorzitter is van het regionale parlement.