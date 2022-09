Proces in beroep over aanslagen Charlie Hebdo van start in Parijs

Maandag is het proces in beroep rond de aanslagen op de redactie van Charlie Hebdo en de Hyper Cacher-supermarkt van januari 2015 begonnen, meer dan zeven jaar na de terreurdaden. Twee van de mededaders staan in Parijs terecht voor hun jihadistische aanval, in bijzijn van de slachtoffers.

De twee die opnieuw terechtstaan zijn de 37-jarige Frans-Turkse Ali Riza Polat en de 41-jarige Algerijn Amar Ramdani. Zij werden eind 2020 in eerste aanleg schuldig bevonden voor steun aan de terroristen van de aanslagen tussen 7 en 9 januari 2015.

De broers Saïd en Chérif Kouachi en Amedy Coulibaly doodden daarbij 17 mensen. Ze konden pas gestopt worden nadat ze omkwamen bij een grote politietussenkomst.

Polat ontkende al van het eerste verhoor dat hij iets te maken zou hebben met terrorisme en beloofde alles weer op tafel te zullen leggen. Hij zou de uitvoerders geholpen hebben wapens te zoeken en de plannen mee hebben opgesteld. Amdani was een vriend van Coulibaly en zou wapen geleverd hebben.

Zo’n tachtig zijn opgeroepen om te komen getuigen, waaronder andere handlangers van de twee. Het proces zal tot 13 november duren.