Polen sluit een grensovergang met Wit-Rusland na veroordeling journalist

Polen heeft vrijdag één van zijn drie grensovergangen met Wit-Rusland gesloten. Premier Mateusz Morawiecki haalt als reden ‘groeiende spanningen’ met Minsk aan.

De grensovergang van Bobrowniki werd vrijdagmiddag gesloten. Dat blijft tot nader order zo, want de ‘staatsveiligheid’ is in het geding, aldus het Poolse ministerie van Binnenlandse Zaken. Sluitingen van andere grensovergangen worden niet uitgesloten.

Volgens Morawiecki worden de groeiende spanningen ‘geïnstrumentaliseerd’ door de Russen en het Kremlin.

Een Wit-Russische rechtbank veroordeelde de Pools-Wit-Russische journalist Andrzej Poczobut donderdag tot acht jaar cel voor zijn kritische reportages over het regime van president Aleksandr Loekasjenko, die zoals bekend een bondgenoot is van de Russische president Vladimir Poetin. Warschau liet meteen daarop al weten dat het zijn sancties tegen Wit-Rusland zou uitbreiden. Minister van Binnenlandse Zaken Mariusz Kaminski zei dat ‘de personen die verantwoordelijk zijn voor repressieve maatregelen tegen de Polen in Wit-Rusland’ zouden toegevoegd worden aan de van kracht zijnde lijst met sancties.