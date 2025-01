Ophef over ‘deportatietickets’ van ultrarechtse partij AfD in Duitse stad Karlsruhe

Campagnemateriaal van de Duitse ultrarechtse partij AfD heeft tot ophef geleid in Karlsruhe, in het zuidwesten van Duitsland. Inwoners van de stad hebben maandag ‘deportatietickets’ in de brievenbus gekregen.

De flyers van AfD lijken op vliegtuigtickets en zijn bestemd voor ‘illegale migranten’. Het ticket brengt hen van Duitsland naar het “veilige land van herkomst”. Als vertrekdatum is 23 februari ingevuld, de dag waarop in Duitsland de vervroegde parlementsverkiezingen plaatsvinden.

De radicaal-linkse partij Die Linke zegt dat de deportatietickets bij mensen met een migratieachtergrond in de brievenbus zijn gestoken. De partij kondigt een klacht aan wegens bedreigingen en aanzetten tot haat.

De AfD-afdeling van de deelstaat Baden-Württemberg zegt in een reactie dat het gaat om een initiatief van de lokale afdeling in Karslruhe. De partij stelt dat de flyers niet enkel bij mensen met een migratieachtergrond zijn gebust. De flyers waren bedoeld voor alle kiesgerechtigden, een groot deel ervan moet nog verspreid worden, zo klinkt het.

De nationale AfD wenst niet te reageren. “Dit is is geen promotiemateriaal van de federale vereniging” van de partij, zo klinkt het.