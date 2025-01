Oostenrijkse conservatieven lonken naar extreemrechts

De Oostenrijkse conservatieve Volkspartij ÖVP is bereid om coalitiegesprekken te starten met de extreemrechtse FPÖ als ze daarvoor wordt uitgenodigd. Dat heeft de nieuw aangeduide partijleider Christian Stocker zondag gezegd.

De ÖVP besliste zondag om Stocker aan te duiden als partijleider, nadat ontslagnemend bondskanselier en ÖVP-leider Karl Nehammer zijn ontslag had aangeboden. Hij deed dat nadat hij er niet was in geslaagd om een regering te vormen met de sociaaldemocraten (SPÖ) en de liberalen (Neos).

Nehammer werd na de verkiezingen in september belast met de vorming van een regering, nadat duidelijk was geworden dat geen enkele partij in zee wilde gaan met de controversiële partijleider van verkiezingswinnaar FPÖ, Herbert Kickl. Ook Nehammer had steeds geweigerd om met de FPÖ aan tafel te gaan zitten. De rechtse vleugel van zijn partij stond daar echter wel voor open.

President Alexander Van der Bellen liet zondag weten dat hij maandag met Kickl zou spreken over de vorming van de regering. Volgens hem waren de stemmen tegen een samenwerking met FPÖ binnen de ÖVP duidelijk stiller geworden, en is het met een deel van de conservatieven misschien wel mogelijk om een coalitie met FPÖ te vormen.

Van der Bellen liet nog weten dat Nehammer bondskanselier blijft tot hij in de loop van volgende week een nieuwe kanselier aanduidt van de regering in lopende zaken.

Een alternatief voor gesprekken tussen FPÖ en ÖVP is het organiseren van nieuwe verkiezingen. Dat kan echter pas binnen drie maanden. Peilingen geven aan dat de FPÖ de electorale voorsprong in vergelijking met september nog zou kunnen uitbouwen.