Oostenrijkse bondskanselier Nehammer wordt nieuwe ÖVP-voorzitter

De Oostenrijkse bondskanselier Karl Nehammer wordt zaterdag de nieuwe voorzitter van de christendemocratische ÖVP, omdat hij de enige kandidaat is.

‘De partij moet het vertrouwen terugwinnen dat voor een deel verloren is’, aldus de 49-jarige Nehammer.

Uit opiniepeilingen blijkt dat de ÖVP in het slop zit na een reeks beschuldigingen van corruptie aan het adres van enkele topleden. Zo trad Sebastian Kurz in oktober vorig jaar af als bondskanselier na een corruptieschandaal en zwaaide hij twee maanden later ook af als ÖVP-voorzitter. Deze week nog namen twee ÖVP-ministers ontslag uit de regering.

Nehammer nam in december de functie van kanselier over en fungeerde intussen ook al als waarnemend voorzitter van de Oostenrijkse volkspartij. Hij zal zaterdag tijdens een vier uur durend partijcongres in de stad Graz officieel worden aangesteld.