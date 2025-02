Oostenrijk: formatiepoging met uiterst rechtse FPÖ is mislukt

In Oostenrijk zijn de coalitieonderhandelingen tussen de uiterst rechtse FPÖ en de conservatieve ÖVP mislukt. FPÖ-leider Herbert Kickl bracht bondspresident Alexander Van der Bellen op de hoogte van de mislukking en gaf zijn opdracht om een regering te vormen terug. Dat heeft zijn partij woensdag meegedeeld.

In het geval van een akkoord zou met Kickl voor het eerst een politicus uit de rangen van de rechts-populisten bondskanselier worden. Hoewel de FPÖ de ÖVP op veel punten tegemoetkwam, ‘werden de onderhandelingen tot onze spijt uiteindelijk niet met succes bekroond’, schreef Kickl aan het staatshoofd.

Na de mislukking van de coalitiegesprekken zijn nieuwe verkiezingen een mogelijkheid. De sociaaldemocratische SPÖ en de liberale partij Neos hebben echter voor nieuwe onderhandelingen over een driepartijencoalitie met de ÖVP gepleit, nadat gesprekken tussen die drie centrumpartijen in januari gestrand waren. Als alternatief voor nieuwe verkiezingen is ook de vorming van een regering van deskundigen of van een overgangsregering door president Van der Bellen mogelijk.

Na hun zege bij de parlementsverkiezingen in de herfst van 2024, met bijna 29 procent van de stemmen, kunnen de rechts-populisten ondertussen volgens peilingen op zowat 34 procent rekenen. ÖVP en SPÖ komen in de peilingen elk op ongeveer 20 procent uit, Neos op ongeveer 10 procent. Totdat een nieuwe regering gevormd is, blijven de huidige ministers van de ÖVP en de Groenen aan.