Ook extreemrechtse RN zal motie van wantrouwen tegen Franse regering niet steunen

De extreemrechtse Franse partij Rassemblement national gaat de motie van wantrouwen over de Franse begroting niet steunen. Partijleider Jordan Bardella zei dinsdag op radiozender Europe1/Cnews dat de partij ‘de instabiliteit’ niet wil verergeren.

‘We moeten onzekerheid vermijden, want veel van onze landgenoten zijn bijzonder ongerust over de instabiliteit die op lange termijn kan ontstaan’, zei Bardella. ‘Deze instabiliteit zou ernstiger gevolgen kunnen hebben voor de economie dan de vorige motie, tegen de regering-Barnier in december.’

Bardella meent ook dat zijn partij bij de begroting ‘overwinningen heeft binnengehaald’, maar toch is het volgens de extreemrechtse partijleider ‘een slechte begroting die altijd dezelfden om inspanningen vraagt en niet de juiste besparingen doorvoert’.

Ondanks die opmerkingen kan zijn partij ‘perfect het onderscheid maken tussen politieke kritiek en de boel op z’n kop zetten. Er is wel degelijk een begroting nodig’, aldus Bardella nog.

Maandag maakten de socialisten al bekend dat zij de motie evenmin zullen steunen. Voor Bardella heeft een door RN gesteunde motie “mathematisch” dan ook geen enkele kans om aangenomen te worden.

Formeel beslist de partij pas woensdag over hoe ze zal stemmen. Bayrou deelde maandag mee een ontwerpbegroting te zullen doordrukken zonder stemming in het parlement. ‘Een land als het onze kan zich niet veroorloven om zonder begroting te blijven. De enige mogelijkheid is om de eigen verantwoordelijkheid van de regering in te roepen’, aldus Bayrou afgelopen weekend in een interview aan ‘La Tribune dimanche’.

Hij zette daarvoor het omstreden grondwetsartikel 49.3 in. Daarmee zette Bayrou de deur open voor een motie van wantrouwen tegen zijn regering. De radicaallinkse partij La France Insoumise (LFI) heeft al aangekondigd zo’n motie ter stemming te willen brengen, maar die verzamelt dus onvoldoende steun.