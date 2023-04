Noordzeetop: ‘Veiligheid energie-infrastructuur hoog op prioriteitenagenda’

De negen landen die van de Noordzee een grote groene energiecentrale willen maken, hebben veiligheid van de energie-infrastructuur hoog op de agenda staan, zeker sinds de sabotage aan de Nord Stream-gasleiding en het opduiken van een Russisch spionageschip.

De Noordzeelanden willen massaal inzetten op de aanleg van windparken, om los te raken van fossiele energie, vooral aangeleverd door Rusland. Ze kwamen maandag in Oostende bijeen om daarover afspraken te maken, op uitnodiging van de Belgische regering. De veiligheid van die infrastruur is daarbij cruciaal. ‘Het is een zaak van hoge prioriteit’, aldus de Duitse kanselier Olaf Scholz.

De Europese Unie is alvast bezig met een stress-test van die structuur, zegt Europees Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen. De ‘zwakke punten die uit die test naar voor komen, zullen worden aangepakt’. Dat zal gebeuren in samenwerking met de NAVO, aldus nog de commissievoorzitter. Ook voor minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne is de veiligheid van de infrastructuur cruciaal. ‘We mogen niet naïef zijn. Aan de aanleg van windparken zijn ook grote risico’s verbonden’.

Van Quickenborne wil met de andele landen dan ook afspraken maken over gezamenlijke maatregelen. Denk dan bijvoorbeeld aan het geregeld controleren van stroom- en datakakabels, het installeren van camera’s aan windparken en elkaar informeren over incidenten. Er moet ook voldoende capaciteit zijn om tussen te komen in het geval dat nodig is. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om de inzet van onderwaterdrones.