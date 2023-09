Nederland: gewezen CDA-coryfee wordt kandidaat-premier voor BoerBurgerBeweging

De voormalige Nederlandse staatssecretaris voor Economische Zaken Mona Keijzer is kandidaat-premier voor de BoerBurgerBeweging (BBB).

Dat heeft partijkopstuk Caroline Van der Plas vrijdagmiddag bekendgemaakt. Keijzer, toen nog bij de christendemocraten van het CDA, werd in 2021 als regeringslid ontslagen nadat ze zich kritisch had uitgelaten over de invoering van een coronapas.

Keijzer verliet het CDA pas afgelopen zomer en kondigde meteen ook haar afscheid van de politiek aan. Nu komt ze toch terug, maar dan op een lijst van de BBB. Die partij werd in het voorjaar vanuit het niets de grootste partij in de Nederlandse eerste Kamer. De voormalige staatssecretaris ‘voelde het politieke vuur onlangs weer branden’ toen ze een essay schreef over het falen van de overheid, en wilde ‘buiten het verstikkende systeem denken’ en op zoek gaan naar ‘echte oplossinge’, verklaarde ze vrijdag.

De BoerBurgerBeweging heeft naast Keijzer nog andere kopstukken van andere partijen kunnen overtuigen om op een BBB-lijst te gaan staan. Het gaat onder meer om oud-journalist en Kamerlid Derk Jan Eppink, die tussen 2009 en 2014 voor het Belgische Lijst Dedecker in het Europees Parlement zetelde. Ook Kamerleden Lilian Helder (PVV) en Nicki Pouw-Verweij (JA21) stappen over naar de BBB.

De Nederlanders gaan op 22 november naar de stembus voor vervroegde Tweede Kamerverkiezingen na de val van de regering Rutte IV. Volgens de meest recente peilingen zou de BBB 13 zetels halen en zou de nieuwe partij van de populaire Pieter Omtzigt de verkiezingen winnen met 31 zitjes.