Na drie jaar crisis: Bulgarije krijgt compromisregering

De nieuwe Bulgaarse regering heeft donderdag de goedkeuring gekregen van het parlement. De nieuwe ploeg is het resultaat van een moeizaam compromis tussen pro-westerse, pro-Russische en populistische partijen. De hoop is dat het Balkanland stabiliteit kan terugvinden na een zware politieke crisis die al meer dan drie jaar duurt.

Sinds 2021 trokken de Bulgaren al zeven keer naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Meer dan twee maanden na de laatste stembusgang krijgt het land een coalitie tussen de centrumrechtse en pro-westerse Gerb-SDS, de pro-Russische socialisten van BSP-OL en de antisysteempartij ITN. De coalitie krijgt de steun van DPS, een partij die de Turkse minderheid vertegenwoordigt.

De nieuwe premier Rossen Zjeljazkov rechtvaardigde de ongewone coalitie door te wijzen op de hoogdringendheid om het land uit de politieke crisis te leiden. De verschillende partijen hebben ‘hun politieke en ideologische verschillen opzijgezet’, aldus de 56-jarige. Zjeljazkov geldt als een vertrouweling van oud-premier Bojko Borissov, die het land bijna tien jaar leidde.

Een reeks grote betogingen tegen corruptie in de zomer van 2020 maakten een eind aan Borissovs premierschap. Jeliazkov vertoefde al zijn hele politieke carrière in de schaduw van Borissov: van het stadhuis van Sofia tot verschillende ministerposten in door Borissov geleide regeringen.

Analisten wijzen erop dat de nieuwe regering in het armste land van de EU eerst en vooral werk moet maken van een evenwichtige begroting. Andere prioriteiten worden de hervorming van het leger, het verbeteren van de juridische procedures en toetreden tot de eurozone. De nieuwe meerderheid beschikt in het 240 zetels tellende parlement over een meerderheid van 126 zetels.