Man neergestoken aan Holocaustmonument in Berlijn, verdachte opgepakt 

Bij een steekpartij aan het Holocaustmonument in de Duitse hoofdstad Berlijn is vrijdagavond omstreeks 18.00 uur een dertigjarige Spanjaard ernstig gewond geraakt. De onbekende dader sloeg op de vlucht. Intussen hebben de speurders een verdachte opgepakt in de buurt van de plaats delict. Dat meldt de politie rond 21.00 uur op X, het voormalige Twitter.

Het slachtoffer van de steekpartij werd met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Hij zou evenwel niet in levensgevaar verkeren en zijn toestand is stabiel, aldus de politie. Van het wapen is geen spoor. En ook het motief van de dader is niet duidelijk, geeft politiewoordvoerder Florian Nath aan. Zes getuigen van het incident waren in shock en werden door de hulpdiensten opgevangen.

De politie, die massaal ter plaatse kwam, zette de omgeving van het bekende herdenkingsmonument af en agenten doorzochten het gebied. Ook de Amerikaanse ambassade bevindt zich vlak bij de plaats van de steekpartij. (Belga)