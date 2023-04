Macron verduidelijkt omstreden Taiwan-uitspraken: ‘Frankrijk is geen Amerikaanse vazal’

Na enkele controversiële uitspraken over het statuut van Taiwan, heeft de Franse president Emmanuel Macron woensdagavond het Franse standpunt verduidelijkt. ‘Bondgenoot zijn van de Verenigde Staten betekent niet dat we een vazal zijn’, aldus Macron.

Verder is Parijs voorstander van een status quo en een ‘vreedzame oplossing’ voor het conflict tussen Taiwan en China.

Washington, maar ook enkele Europese bondgenoten, gaven de voorbije dagen aan dat ze Macrons uitspraken over Taiwan niet begrepen. ‘Het ergste zou zijn te denken dat wij als Europeanen meelopers moeten zijn in de kwestie-Taiwan, en ons moeten aanpassen aan het Amerikaanse ritme en de Chinese overreactie’, zei Macron in een interview met Politico en Les Echos. Hij blijft wel aan die uitspraken vasthouden, zei Macron tijdens een persconferentie in Amsterdam.

Macron zei dit standpunt ook te hebben overgebracht aan de Chinese president Xi Jinping, tijdens zijn bezoek aan Peking vorige week.

De uitspraken werden snel begrepen als een manier van Frankrijk om afstand te nemen van de Verenigde Staten, terwijl Washington grote inspanningen levert voor Oekraïne, beklemtoonden enkele Oost-Europese landen. Tegelijk lopen de Chinees-Amerikaanse spanningen, onder meer over Taiwan, al maandenlang hoog op.

Eerder op woensdag gaf een Franse diplomatieke bron al aan dat Frankrijk een ‘betrouwbare’ bondgenoot is van de Verenigde Staten, maar geen ‘meeloper’.