Macron herschikt regering

De Franse president heeft acht leden in de regering vervangen. De meeste zwaargewichten blijven evenwel op post.

Op twee sleuteldepartementen komen nieuwe ministers: Gabriel Attal, die tot mei 2022 woordvoerder was van de regering, wordt minister van Onderwijs, Gezondheid gaat naar Aurélien Rousseau, gewezen rechterarm van premier Elisabeth Borne. Bruno Le Maire (Economie), Gérald Darmanin (Binnenlandse Zaken), Catherine Colonna (Buitenlandse Zaken), Sébastien Lecornu (Defensie), Olivier Dussopt (Arbeid), Christope Béchu (Ecologische Transitie) en Olivier Véran (regeringswoordvoerder) blijven op post.

President Emmanuel Macron wou zich ontdoen van zijn regeringsleden uit de burgersamenleving, die middelmatig presteerden. Hij brengt vrijdag een regering samen die met 41 leden even overvloedig is als voorheen. De president moet tegen zondag een toespraak tot de Fransen houden om de honderd dagen af te sluiten die hij zichzelf half april gaf om de bladzijde van de pensioencrisis om te draaien. Het antwoord op de rellen die zich eind juni in de voorsteden voordeden, moet tot na het reces wachten.

Woensdagavond schetste Macron voor de parlementsleden van zijn kamp het stappenplan dat hij voor het nieuwe politieke jaar voor ogen heeft: ‘innoveren’ om op de rellen te antwoorden, ‘een ecologie van vooruitgang en oplossingen uitvinden’ en het explosieve onderwerp van de immigratie aanpakken om ‘de extremen’ geen voedsel te geven.