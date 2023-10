Leraar gedood en twee mensen zwaargewond bij mesaanval in school Noord-Frankrijk

Een man die gewapend was met een mes heeft vrijdag een leraar gedood en twee mensen zwaar verwond op een school in Arras, in het noorden van Frankrijk.

Volgens de politie heeft de man “Allahu Akbar” geroepen.

De aanval vond rond 11 uur plaats op de school Gambetta-Carnot, zo schreef de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin op X, het vroegere Twitter.

De minister bevestigde dat de dader inmiddels werd opgepakt. Ook de broer van de vermoedelijke dader is volgens politiebronnen opgepakt.

De leerlingen zitten volgens de regionale krant La Voix du Nord nog vast in de schoolgebouwen. De politie is ter plaatse.