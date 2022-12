Kroatië treedt volgend jaar tot Schengenzone toe

De Europese ministers van Binnenlandse Zaken hebben donderdag het licht op groen gezet voor de toetreding van Kroatië tot de Schengenzone. Dat heeft het Tsjechische voorzitterschap van de Europese Unie gemeld op Twitter. Tot hun grote frustratie moeten Roemenië en Bulgarije nog meer geduld oefenen.

Kroatië zal op 1 januari volgend jaar toetreden tot de Schengenzone. Het is de eerste keer in meer dan een decennium dat de Europese ruimte zonder binnengrenzen gaat uitbreiden. Ook voor Kroatië zelf wordt nieuwjaarsdag overigens een bijzondere dag. Naast de toetreding tot Schengen zal het Balkanland die dag immers ook de euro invoeren.

‘Geen grenzen meer op onze Europese reis’, zo begroette de Kroatische minister Davor Bozinovic het besluit. Het verdwijnen van de controles aan de grenzen met Slovenië en Hongarije zou onder meer de toegang van toeristen tot de vakantiebestemming aan de Adriatische kust makkelijker moeten maken. De controles op de Kroatische luchthavens vallen wel pas vanaf 26 maart weg.

Voor Bulgarije en Roemenië is het dan weer een pijnlijke dag. Beide landen zijn in 2007 tot de Europese Unie toegetreden en behoren al zes jaar langer tot de club dan Kroatië. Beide landen zitten echter nog steeds in de wachtkamer van de Schengenzone en dat zal nog even zo blijven. Oostenrijk en Nederland blokkeerden donderdag opnieuw de toetreding van Boekarest en Sofia.

Voor de bijeenkomst had de Oostenrijkse minister Gerhard Karner al laten verstaan dat hij zich zou verzetten tegen de toetreding van Bulgarije en Roemenië. Karner verwees naar de enorme instroom van migranten in Oostenrijk dit jaar. Hij vreest dat de opheffing van de binnengrenzen met Bulgarije en Roemenië de toestroom via de zogenaamde Balkanroute enkel groter zal maken.

Ook Nederland verzette zich opnieuw, weliswaar enkel tegen de toetreding van Bulgarije. Staatssecretaris Eric van der Burg legde uit dat zijn land zich nog steeds zorgen maakt over ‘de corruptie en de mensenrechten’ in Bulgarije, dat een buitengrens met Turkije deelt. Roemenië zou van Nederland nog wel groen licht kunnen krijgen, maar het Roemeense dossier is procedureel gekoppeld aan het Bulgaarse.

De Europese Commissie, het Europees Parlement en de andere lidstaten vinden al lange tijd dat Bulgarije en Roemenië hun huiswerk hebben gemaakt, de buitengrenzen voldoende beschermen en het recht hebben om aan te sluiten bij Schengen. Het Tsjechische voorzitterschap probeerde donderdag nog om Oostenrijk en Nederland op andere gedachten te brengen, maar vergeefs. Dat leidde tot ‘een zekere verbittering in de zaal’, aldus een diplomatieke bron.

Binnen de Schengenzone zijn de controles aan de binnengrenzen afgeschaft. Dat veronderstelt wel dat de 26 deelnemende landen hun grenzen met de rest van de wereld afschermen. Naast Bulgarije en Roemenië zijn enkel Ierland en Cyprus lid van de Europese Unie maar niet van de Schengenzone. Als eilanden bevinden die landen zich wel in een bijzondere situatie. Ook de niet-EU-lidstaten IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein zijn lid van Schengen.