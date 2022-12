Koning Charles neemt kersttoespraak op vlakbij laatste rustplaats Queen

De Britse koning Charles III heeft voor de opnames van zijn eerste kerstrede gekozen voor een locatie in de buurt van het graf van zijn moeder. De toespraak werd opgenomen in de St George’s Chapel in Windsor, maakte het paleis zaterdagavond bekend. De overleden Queen Elizabeth II werd een paar maanden geleden begraven in een zijkapel van de kerk in Windsor Castle.

Op een vooraf verspreide foto is Charles te zien in het koor van de kerk voor een verlichte kerstboom. Hij draagt een felblauw pak met bijpassende das. De toespraak wordt zondag uitgezonden. Over de inhoud ervan heeft het paleis nog geen details vrijgegeven. Maar in zijn eerste toespraak tot het Britse volk liet Charles zich al emotioneel uit over zijn overleden moeder en verwacht wordt dat ook nu het overlijden van Elizabeth II een prominente plaats zal innemen in de speech.