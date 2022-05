Johnson krijgt volledig rapport over lockdownfeestjes in handen

De Britse premier Boris Johnson heeft het volledige onderzoeksrapport rond de partygate-affaire van topambtenaar Sue Gray ontvangen. Dat melden Britse media. Johnson zal naar verluidt rond de middag een verklaring afleggen in het parlement.

Verscheidene exemplaren van het rapport over de verschillende lockdownfeestjes die plaatsvonden in en rond de ambtswoning van de premier zijn geleverd bij Downing Street, berichten onder meer Sky News en Daily Mirror woensdag.

Er wordt reikhalzend uitgekeken naar het rapport. Gray heeft tot nu toe enkel een sterk ingekort verslag gestuurd, aangezien het politieonderzoek nog aan de gang was. Daarin beschuldigt ze Downing Street van ernstig wangedrag.

Naar verluid hebben er tijdens de lockdown in het Verenigd Koninkrijk in en rond Downing Street elke vrijdag feestjes plaatsgevonden. De volgende ochtend lagen de lege flessen en etensresten er nog. Dat stellen enkele medewerkers anoniem aan de Britse openbare oproep BBC. Nog volgens de ooggetuigen kwamen tientallen personeelsleden bijeen en duurden de feestjes soms de hele nacht. Aanwezigen die de feestjes een halt probeerden toe te roepen, werden uitgelachen.

Eerder deze week zijn nog foto’s opgedoken van Johnson die het glas heft in Downing Street op een lockdownbijeenkomst in 2020. Die beelden leiden opnieuw tot de beschuldiging dat hij gelogen heeft. In december 2020 verklaarde hij in het parlement dat er geen feest was geweest die dag en dat hij zeker was dat de coronaregels niet geschonden werden.

De Londense politie heeft inmiddels meer dan 120 boetes uitgeschreven tegen tientallen werknemers. Ook Johnson kreeg er een. De oppositie, maar ook leden van zijn eigen partij, eisen het ontslag van Johnson.