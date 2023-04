Italië roept noodtoestand uit wegens stijgende aantallen migranten

De Italiaanse regering heeft dinsdag de noodtoestand uitgeroepen in een poging om het grote aantal migranten dat de afgelopen weken via de Middellandse Zee is aangekomen het hoofd te bieden.

De noodtoestand zal zes maanden van kracht blijven. Er zal 5 miljoen euro worden vrijgemaakt voor de zwaarst getroffen regio’s in het zuiden van het land, zo bevestigde het kabinet van Italiaans premier Giorgia Meloni. De noodtoestand moet volgens het Italiaanse persbureau ANSA onder meer de oprichting van nieuwe opvangcentra faciliteren.