Italië: Meloni vormt regering

Giorgia Meloni, het hoofd van de radicaal-rechtse Fratelli d’Italia, heeft van Italiaans president Sergio Mattarella de opdracht gekregen om een nieuwe regering te vormen.

Meloni heeft die opdracht aanvaard, en wordt zo de eerste vrouwelijke premier van het Zuid-Europese land. Dat meldt het kantoor van de president.

Later op vrijdag zal Meloni haar nieuwe regering voorstellen, en die zal zaterdagvoormiddag de eed afleggen. In de loop van volgende week moet dan in beide kamers van het parlement een vertrouwensstemming volgen voor wat de meest rechtse Italiaanse regering wordt sinds de Tweede Wereldoorlog.

Bij de verkiezingen van vorige maand haalde Meloni’s partij een klinkende overwinning. Ze kreeg met 26 procent ook veel meer stemmen dan Meloni’s twee bondgenoten in de nieuwe rechtse alliantie: Matteo Salvini (Lega) en Silvio Berlusconi (Fuerza Italia).

In de nieuwe regering wordt Salvini minister van Infrastructuur, hoewel hij zelf lang aasde op de post van Binnenlandse Zaken. Die post bekleedde hij vanaf de zomer van 2018 al ruim een jaar. Een partijgenoot van Salvini, Giancarlo Giorgetti, wordt minister van Economie. Giorgetti wordt beschouwd als een gematigd en pro-Europees politicus.

De volgende regering moet aan de slag met een paar loodzware dossiers, zoals de hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne. Het rommelde in aanloop naar het gesprek met de president al binnen de beoogde coalitie. Zo was op beelden te zien dat Berlusconi zich vernietigend uitliet over Meloni. Hij noemde haar onder meer arrogant.