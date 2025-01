Illegale migratie naar EU vorig jaar gedaald met 38 procent

Het aantal illegale grensovergangen naar de Europese Unie is vorig jaar met gemiddeld 38 procent gedaald tot 239.000. Dat meldt de Europese grensbewakingsdienst Frontex dinsdag op basis van voorlopige cijfers over 2024. Volgens Frontex is dat het laagste niveau sinds 2021, toen er minder migranten kwamen door de coronapandemie.

De bewakingsdienst stelt dat de daling te danken is aan de intensievere samenwerking tussen de Europese Unie en landen van herkomst van migranten tegen smokkelnetwerken.

De sterkste daling ziet Frontex in de Westelijke Balkan (min 78 procent) en het centrale Middellandse Zeegebied (min 59 procent). In die laatste regio gaat het om de illegale overtochten van bijvoorbeeld Libië en Tunesië naar Griekenland en Italië.

Op een aantal andere routes ziet Frontex daarentegen een stijging van illegale immigratie. Langs de grenzen met Oekraïne en Wit-Rusland ziet zij een verdrievoudiging. Op de Canarische Eilanden steeg het aantal illegale migranten met 18 procent tot bijna 47.000. Dat is het hoogste aantal sinds Frontex in 2009 begon met het bijhouden van illegale grensoverschrijdingen.

Via de oostelijke Middellandse Zeeroute zijn vorig jaar ruim 69.000 migranten uit vooral Syrië, Afghanistan en Egypte naar de EU gekomen. Dat is een stijging met 14 procent.