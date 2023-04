Hongaarse president vetoot wet die homo- en transrechten inperkt

De Hongaarse president Katalin Novak heeft haar veto gesteld tegen een nieuwe wet die de rechten inperkt van homo- en van transseksuelen. Zo zouden burgers anoniem koppels van hetzelfde geslacht hebben kunnen verklikken die samen kinderen opvoeden. Het veto betekent evenwel niet dat de wet ten dode opgeschreven is.

De controversiële wet werd begin deze maand aangenomen door het parlement in Boedapest. Hij werd gedragen door de regerende Fidesz-partij van premier Viktor Orban. Officieel is de wet bedoeld om burgers te beschermen die tekortkomingen en overtredingen door instellingen en bedrijven aan de kaak willen stellen, maar hij laat ook toe dat burgers elkaar om ideologische redenen aanklagen.

Dit zou bijvoorbeeld mogelijk zijn wanneer blijkt dat iemand de traditionele rolverdeling tussen de geslachten en de familie-idealen in vraag stelt die in de grondwet opgenomen zijn, of het recht van kinderen op een ‘identiteit volgens geboortegeslacht’ met de voeten treedt – zoals de beruchte ‘antihomowet’ stipuleert. Concreet zouden homoseksuele of lesbische koppels die kinderen opvoeden anoniem aangeklaagd kunnen worden.

In strijd met Europese richtlijnen

Volgens president Novak is de nieuwe wet echter in strijd met Europese richtlijnen die bescherming bieden aan klokkenluiders in instellingen en bedrijven, zo schreef ze vrijdag in een brief aan het parlement.

Het is de eerste keer sinds Orban in 2010 aan de macht kwam dat het Hongaarse staatshoofd een wet tegenhoudt waar de premier veel belang aan hecht. Nochtans is Novak lid van het Fidesz van de rechts-populistische premier. Het zou evenwel geen primeur zijn dat in Hongarije een wet wordt aangenomen die de rechten van homoseksuelen, transseksuelen en transgenders inperkt.

Concreet betekent het veto dat het parlement zich opnieuw over de wet moet buigen. In principe kan het de tekst onveranderd laten en een tweede keer goedkeuren, want het staatshoofd kan dezelfde wet geen tweede keer vetoën.