Gasprijs stijgt verder met einde van doorvoer via Oekraïne in zicht

De gasprijs in Europa is voor de vierde dag op rij gestegen nu een akkoord over de transit van Russisch gas naar Europa via Oekraïne over een week afloopt. Het einde van de deal en het koude weer dat voorspeld wordt, stuwen de prijs van de brandstof omhoog.

Op de Nederlandse termijnmarkt steeg de prijs van gas voor levering in januari dinsdag tot 46,4 euro per megawattuur, een stijging met ruim 1,8 procent. Gas is in de afgelopen vier handelssessies ruim 10 procent duurder geworden. Eind december loopt een gastransitcontract af tussen Rusland en Oekraïne. De kans op een verlenging is onwaarschijnlijk.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei vorige week dat zijn land geen gas uit Rusland meer zal doorvoeren, tenzij hij garanties krijgt dat het Kremlin er niet financieel van profiteert zolang de oorlog duurt.

Sinds de Russische inval in Oekraïne probeert Europa niet langer afhankelijk te zijn van Russische gas. Maar verschillende landen – onder meer Tsjechië, Oostenrijk en Italië – ontvangen nog steeds pijpleidinggas uit Rusland. Ze zullen een beroep moeten doen op duurder vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Ook al gaat het maar om een fractie van het aardgasaanbod in Europa, toch leidt de stop tot hogere prijzen op een nog steeds zenuwachtige markt