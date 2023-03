Franse Senaat keurt verhoging pensioenleeftijd goed

De Franse Senaat heeft zaterdagavond de controversiële pensioenhervorming goedgekeurd. Dat gebeurde op een dag dat voor de zevende week op rij gemanifesteerd werd tegen de pensioenplannen van de regering.

Na tien dagen van hevig debat stemden 195 senatoren voor en 112 tegen.

Met de pensioenhervorming wordt de wettelijke pensioenleeftijd in Frankrijk verhoogd van 62 naar 64 jaar. ‘Een belangrijke horde is genomen’, reageerde Frans premier Elisabeth Borne verheugd op de goedkeuring. Donderdag zal normaal ook nog het lagerhuis, de Assemblée nationale, over het pakket stemmen. Daar wordt verwacht dat de stemming nipter zal worden.

Over heel het land manifesteerden zaterdag volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken 368.000 mensen tegen deze hervorming (volgens de vakbonden waren er meer dan een miljoen manifestanten). De opkomst lag beduidend lager dan de voorbije weken.