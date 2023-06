Franse regering zet pantservoertuigen in na drie dagen van protesten

De Franse regering gaat pantservoertuigen van de gendarmerie inzetten om het geweld aan te pakken dat de afgelopen drie nachten veel steden in Frankrijk heeft geteisterd nadat een politieagent een 17-jarige had doodgeschoten.

De Franse premier Elisabeth Borne kondigde vrijdag het inzetten van pantservoertuigen aan. De entourage van de premier liet aan AFP weten dat ook ‘extra mobiele troepen’ ingezet worden en dat grootschalige evenementen afgelast worden. Zo zijn onder meer de concerten van de Franse zangeres Mylène Farmer in de Stade de France geannuleerd. De beslissingen maken deel uit van een reeks maatregelen die zijn overeengekomen op de interministeriële crisiscel die vrijdag bijeenkwam. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin heeft dan weer aan de prefecten gevraagd om het bus- en tramverkeer in het hele land stil te leggen vanaf 21 uur. Hij vraagt ook om ‘systematisch een verbod uit te vaardigen op de verkoop en het vervoer’ van vuurwerkmortieren, benzineblikken, zuren en ontvlambare en chemische producten.

De beslissing om pantservoertuigen uit te sturen, komt er op een moment dat er op de sociale media oproepen circuleren om vrijdag om 20 uur te demonstreren in achttien grote steden ’tegen racisme, misdaad en politiegeweld’.

Macron roept ouders op

De Franse president Emmanuel Macron riep eerder ‘alle ouders’ op om hun verantwoordelijkheid op te nemen na de rellen van de voorbije dagen. Hij veroordeelde ook de ‘onaanvaardbare uitbuiting van de dood van een tiener’.

Macron zei dat na afloop van de zitting van de interministeriële crisiscel.

Hij richtte zich tot ouders van (zeer) jonge relschoppers. ‘Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om hen thuis te houden en daarom is het voor ieders gemoedsrust belangrijk dat de ouderlijke verantwoordelijkheid volledig kan worden uitgeoefend’, aldus Macron. Hij wees er nog op dat het niet aan de staat is om de plaats van ouders in te nemen. De president verklaarde verder nog dat binnenlandminister Gerard Darmanin extra maatregelen zal nemen en dat minister van Justitie Eric Dupond-Moretti omzendbrieven zou versturen gericht op zowel volwassenen als minderjarigen die gearresteerd zijn en de komende uren voor de rechter zullen verschijnen. Macron sprak niet over een noodtoestand, waar rechtse en extreemrechtse partijen al achter vroegen.