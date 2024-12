François Bayrou neemt twee ex-premiers op in nieuwe Franse regering

In Frankrijk heeft het Elysée maandagavond de samenstelling bekendgemaakt van de regering van de nieuwe, centristische premier François Bayrou. Met Elisabeth Borne en Manuel Valls neemt Bayrou twee voormalige premiers op in zijn regering.

Valls was eerste minister van Frankrijk tussen 2014 en 2016, onder de socialistische president François Hollande. Nu wordt hij bevoegd voor de Franse overzeese gebieden. Borne was tot begin dit jaar premier en maakt nu haar comeback in de regering. Zij krijgt de portefeuille Onderwijs.

Verder krijgen nog enkele bekende namen een plek in de regering-Bayrou. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin (Renaissance) wordt nu bevoegd voor Justitie. Bruno Retailleau (Les Républicains, LR) blijft op post op Binnenlandse Zaken. De twee lijken een rechtse tandem te zullen vormen op twee machtsdepartementen. Jean-Noël Barrot (van Bayrou’s centristische beweging MoDem) behoudt Buitenlandse Zaken, Sébastien Lecornu (LR) blijft op Defensie en Rachida Dati (LR) op Cultuur.

Opvallend: met Eric Lombard haalt Bayrou zijn minister van Economie bij de Caisse des dépôts, de investeringsbank van de Franse staat.

Bayrou werd tien dagen geleden benoemd tot premier, nadat zijn voorganger Michel Barnier ontslag had moeten nemen na een verloren vertrouwensstemming over de begroting. Bayrou zei een regering te willen vormen die open staat voor rechts én links.

Voor het extreemrechtse Rassemblement National (RN) en voor de linkse alliantie Nouveau Front populaire (NFP) is er geen plaats in zijn regering, maar met François Rebsamen (Regionale ontwikkeling) en Juliette Méadel (Stedenbeleid) haalt hij wel twee oud-PS’ers met naam aan boord. Zij lijken de linkerflank te moeten afdekken.

In totaal bestaat de regering-Bayrou uit 35 leden, onder wie achttien vrouwen. Op X zei Bayrou al ‘zeer fier’ te zijn op zijn regering. Hij heeft het over een ploeg met ervaring die tot verzoening moet leiden en die het vertrouwen met de Fransen moet herstellen.

Een regering van ‘gefaalden’

De partijen die niet opgenomen zijn in de nieuwe regering schoten met scherp op de samenstelling van die ploeg. Een ‘coalitie van de mislukking’, oordeelde Jordan Bardella (Rassemblement national), een ‘provocatie’ en een regering van ‘gefaalden’, luidde het op links.

‘François Bayrou heeft de coalitie van de mislukking opnieuw op de been gebracht’, zei Bardella, wiens partij aan de basis lag van het ontslag van de vorige premier, Michel Barnier. ‘Gelukkig is spot niet dodelijk. Want jammer genoeg is de Fransen niets bespaard gebleven.’

PS-kopman Olivier Faure zette de regering-Bayrou weg als een ‘provocatie’ en zei dat ze ‘rechts-extremistisch’ van aard is. Volgens nationaal secretaris Marine Tondelier van de groenen legt Bayrou zijn lot in de handen van extreemrechts. Fractieleidster Mathilde Panot van het extreemlinkse La France insoumise (LFI) ziet in de regering-Bayrou dan weer een ploeg van ‘mensen die gefaald hebben bij de verkiezingen en die bijgedragen hebben aan de ondergang van ons land, met de steun van Marine Le Pen en het RN’. LFI vraagt, niet voor het eerst, dat Emmanuel Macron een stap opzijzet als president.