Extreemrechtse FPÖ aan zet om regering te vormen in Oostenrijk

In Oostenrijk krijgt de extreemrechtse FPÖ de opdracht om een regering te vormen. Dat heeft de Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen maandag gezegd op een persconferentie in Wenen. Partijleider Herbert Kickl kan nu gesprekken aanknopen met de conservatieve Oostenrijkse Volkspartij (ÖVP) en zijn partij maakt daarmee voor het eerst ook kans op het Oostenrijkse kanselierschap.

Van der Bellen kreeg van Kickl naar eigen zeggen de verzekering dat hij vertrouwen had in zijn vermogen om de rol van kanselier te vervullen. ‘Respect voor de stem van de kiezers vereist dat de bondspresident de meerderheid eert, ook al heeft hij zelf misschien andere wensen en ideeën’, aldus Van der Bellen, die eraan toevoegde de beslissing niet lichtvaardig te hebben genomen.

De ontmoeting tussen Van der Bellen en Kickl, die ongeveer een uur duurde, ging gepaard met protesten. Honderden manifestanten verzamelden voor de presidentiële kanselarij en waarschuwden voor een enorme verschuiving naar rechts. De FPÖ had de verkiezingen van eind september met bijna 29 procent van de stemmen gewonnen, maar geen enkele andere partij wou in zee met de controversiële partijleider Herbert Kickl.

Recent draaiden coalitiegesprekken tussen de ÖVP, de sociaaldemocraten van SPÖ en de liberale partij Neos echter op niets uit. De conservatieven kondigden daarop zondag aan toch bereid te zijn tot coalitiegesprekken met de FPÖ. De ÖVP en FPÖ vormden in de jaren 2000 en tussen 2017 en 2019 ook al een coalitie, zij het onder een regeringsleider uit de ÖVP.

Voor het opnieuw zo ver is, moeten de twee partijen het eerst wel nog eens worden over een regeringsprogramma. Wat betreft migratie en belastingen staan ze alvast op dezelfde lijn, maar dat is niet het geval wanneer het gaat over buitenlands en veiligheidsbeleid. De FPÖ geldt immers als Ruslandvriendelijk en EU-kritisch.