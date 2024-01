Extreemrechtse AfD denkt aan referendum over Duitse uitstap uit EU

De extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD), die de wind in de zeilen heeft bij de peilingen in Duitsland, denkt eraan een referendum over de vertrek van het land uit de Europese Unie te organiseren als ze aan de macht komt. Dat heeft covoorzitter Alice Weidel laten optekenen in een interview met de Financial Times.

‘Als een hervorming niet mogelijk is, als we er niet in slagen de EU-lidstaten weer soevereiniteit in handen te geven, zouden we het volk moeten laten beslissen, zoals het Verenigd Koninkrijk dat gedaan heeft’, aldus Weidel. Een bevraging over een ‘Dexit’ dus. Weidel noemt de Brexit na het referendum van 2016 een ‘model voor Duitsland’.

Gedragen door de uitstekende peilingen van de voorbije maanden steekt AfD niet onder stoelen of banken dat ze mee wil regeren. In aanloop naar de parlementsverkiezingen van 2025 wil de extreemrechtse partij voor de eerste keer een kanselierskandidaat naar voren schuiven. In de peilingen komt AfD net na de christendemocraten van CDU, maar voor de sociaaldemocratische SPD van bondskanselier Olaf Scholz.

De belangrijkste partijen bij onze oosterburen hebben al meermaals uitgesloten dat ze in zee zouden gaan met AfD, tegen de achtergrond van een politiek landschap dat steeds meer versplinterd geraakt en waardoor de vorming van coalities op nationaal en regionaal niveau een steeds heikeler klus wordt.

In het oosten van Duitsland zijn er in september drie belangrijke deelstaatverkiezingen. In Saksen, Thüringen en Brandenburg ligt AfD telkens op kop in de peilingen met meer dan 30 procent van de stemmen.

De partij is van oorsprong eurosceptisch, maar door de steeds rechtsere koers van de voorbije jaren raakte dat element wat ondergesneeuwd. Bij een congres afgelopen zomer zette AfD die overtuiging nog eens in de schijnwerpers, terwijl een groot deel van de bevolking EU-lidmaatschap hoog in het vaandel blijft voeren.

AfD ligt al een tiental dagen onder vuur nadat uitlekte dat verscheidene partijleden, onder wie de rechterhand van Weidel, in Potsdam deelnamen aan een bijeenkomst met kopstukken van de Identitaire Beweging en plannen bespraken voor een massale ‘remigratie’ van buitenlanders uit Duitsland. Als reactie zijn er al enkele dagen massademonstraties over heel het land tegen de extreemrechtse partij en tegen racisme.