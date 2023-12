Extra veiligheidsmaatregelen in Dom van Keulen na terreurdreiging

De Duitse politie heeft aangekondigd dat ze in de Dom van Keulen speurhonden inzet na een ‘gevaarwaarschuwing’ voor oudejaarsavond.

‘Ook al heeft de informatie betrekking op oudejaarsavond, we zullen er alles aan doen om de veiligheid van de bezoekers van de kathedraal op kerstavond te garanderen’, zei de Keulse politiechef Michael Esser in een verklaring. Na de avondmis zal de kathedraal daarom worden doorzocht met speurhonden.

Arrestaties

‘Op zondag zullen alle bezoekers worden gecontroleerd voordat ze de gebedsplaats betreden’, klinkt het verder. De politie en het kapittel van de kathedraal raden mensen aan geen tassen mee te nemen en vroeg te arriveren voor de mis.

Het Duitse dagblad Bild meldde eerder zaterdag dat veiligheidsdiensten in Oostenrijk, Duitsland en Spanje aanwijzingen hebben ontvangen dat een islamitische groepering verschillende aanslagen plant in Europa, mogelijk op oudejaarsavond en Kerstmis. Volgens de krant zouden de doelwitten van deze aanslagen christelijke kerkdiensten in Keulen, Wenen en Madrid kunnen zijn. Er zijn in dat kader ook al arrestaties gebeurd in Oostenrijk en Duitsland.